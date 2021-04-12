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Между тем. Газовая война-2021: новая стратегия США 12.04.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 12.04.2021. Газовая война-2021: новая стратегия США
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Между тем с Наталией Метлиной - Газовая война-2021: новая стратегия США (12 Апреля 2021)

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Опубликовано: 13 Апреля 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Зачем в США назначают специального эмиссара по «Северному потоку - 2»? Связана ли эта новая должность со старым делом Байденов по украинской «Бурисме»? Как международное право трактует активное противодействие США российско-европейскому газовому проекту? Может ли война в Донбассе стать для США тем самым поводом, который позволит оправдать вмешательство в российско-германское энергетическое партнерство? Почему так отчаянно боятся завершения «Северного потока - 2» Украина и Польша?

 

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