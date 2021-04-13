США ещё не сделали гиперзвуковое оружие, но Россия уже готова его перехватывать

В студии PolitRussia Владимир Новиков, заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ, кандидат исторических наук.

- Возьмут ли Грузию в Евросоюз и в НАТО?

- Для чего Грузия возвращает отозванного посла на Украину?

- На что опирается сегодняшняя грузинская оппозиция, какие инструменты использует для раскачивания ситуации?

- Как воспринимают Саакашвили в Грузии сегодня?

- Когда ожидать очередной политической вспышки на улицах Тбилиси?

- Из истории российско-грузинских отношений и о дедушке Саломе Зурабишвили

- Кому в Грузию лучше не ездить?

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