Политическая Россия - Как Грузия справится с политической усталостью (13 Апреля 2021)
Опубликовано: 13 Апреля 2021
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В студии PolitRussia Владимир Новиков, заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ, кандидат исторических наук.
- Возьмут ли Грузию в Евросоюз и в НАТО?
- Для чего Грузия возвращает отозванного посла на Украину?
- На что опирается сегодняшняя грузинская оппозиция, какие инструменты использует для раскачивания ситуации?
- Как воспринимают Саакашвили в Грузии сегодня?
- Когда ожидать очередной политической вспышки на улицах Тбилиси?
- Из истории российско-грузинских отношений и о дедушке Саломе Зурабишвили
- Кому в Грузию лучше не ездить?
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