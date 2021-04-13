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Политическая Россия. Как Грузия справится с политической усталостью 13.04.2021

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Политическая Россия 13.04.2021. Как Грузия справится с политической усталостью
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Политическая Россия - Как Грузия справится с политической усталостью (13 Апреля 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 13 Апреля 2021

В студии PolitRussia Владимир Новиков, заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ, кандидат исторических наук.

 

- Возьмут ли Грузию в Евросоюз и в НАТО? 
- Для чего Грузия возвращает отозванного посла на Украину? 
- На что опирается сегодняшняя грузинская оппозиция, какие инструменты использует для раскачивания ситуации?
- Как воспринимают Саакашвили в Грузии сегодня? 
- Когда ожидать очередной политической вспышки на улицах Тбилиси? 
- Из истории российско-грузинских отношений и о дедушке Саломе Зурабишвили
- Кому в Грузию лучше не ездить?

 

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