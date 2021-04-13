США ещё не сделали гиперзвуковое оружие, но Россия уже готова его перехватывать

Об уходе с китайского рынка заявила российская компания «Додо пицца», пять лет пытавшаяся закрепиться в КНР. Основатель сети изо всех сил делает вид, что его фирма не выдержала жесточайшей конкуренции. В ответ на что получает от наших ехидных сограждан напоминания о том, как «Додо пицца» 2 года назад бесплатно кормила мамкиных революционеров в Екатеринбурге.

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