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Рейсы в Турцию приостановят. Голодовка Навального: 12 день. Российские войска у границы с Украиной

Россия приостановит полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля. Коронавирус или политика

Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает авиасообщение с Турцией. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, объявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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