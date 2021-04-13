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Дождь. Весенняя акция за Навального. Российские туристы без Турции. Что будет в послании Путина 21 апреля 13.04.2021

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Телеканал Дождь 13.04.2021. Весенняя акция за Навального. Российские туристы без Турции. Что будет в послании Путина 21 апреля
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Телеканал Дождь - Весенняя акция за Навального. Российские туристы без Турции. Что будет в послании Путина 21 апреля (13 Апреля 2021)

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Опубликовано: 13 Апреля 2021

Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает авиасообщение с Турцией. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, объявила вице-премьер Татьяна Голикова.

 

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