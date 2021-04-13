В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.

15.00-15.40 ЧАСТИНА 1

– Головні новини у викладі Артема Нікіфорова і Ольги Веремій;

15.45-17.15 ЧАСТИНА 2

– Ростислав Балабан, кандидат політичних наук

– Олександра Решмеділова, політолог



17.15-18.00

– Юрій Молчанов, медіа експерт, журналіст

Обговорювані теми:

– Річниця оголошення АТО в 2014 році;

– Загострення ситуації на Донбасі і концентрація військ РФ на кордоні з Україною;

– Зеленський хотів провести переговори з Путіним, але отримав відмову. Кремль це заперечує;

– Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до військового вторгнення в Україну;

– 14 квітня відбудеться засідання ТКГ. На повісті денного питання припинення вогню;

– Вакцинація в Україні: до кінця року необхідно вакцинувати все доросле населення;

– Україна домовляється з ОАЕ про постачання 5 мільйонів доз вакцини від коронавірусу;

– Перша партія вакцини Pfizer повинна прибути Україну 14 квітня;

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