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НАШ. Марафон. Обострение на Донбассе - реакция мира. Ситуация с ковид. Темпы вакцинации. Молчанов 13.04.2021

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НАШ 13.04.2021. Марафон. Обострение на Донбассе - реакция мира. Ситуация с ковид. Темпы вакцинации. Молчанов
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НАШ - Марафон. Обострение на Донбассе - реакция мира. Ситуация с ковид. Темпы вакцинации. Молчанов (13 Апреля 2021)

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Опубликовано: 13 Апреля 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.

15.00-15.40 ЧАСТИНА 1
– Головні новини у викладі Артема Нікіфорова і Ольги Веремій;

15.45-17.15 ЧАСТИНА 2
– Ростислав Балабан, кандидат політичних наук 
– Олександра Решмеділова, політолог


17.15-18.00
– Юрій Молчанов, медіа експерт, журналіст

Обговорювані теми:
– Річниця оголошення АТО в 2014 році;
– Загострення ситуації на Донбасі і концентрація військ РФ на кордоні з Україною;
– Зеленський хотів провести переговори з Путіним, але отримав відмову. Кремль це заперечує;
– Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до військового вторгнення в Україну;
– 14 квітня відбудеться засідання ТКГ. На повісті денного питання припинення вогню;
– Вакцинація в Україні: до кінця року необхідно вакцинувати все доросле населення;
– Україна домовляється з ОАЕ про постачання 5 мільйонів доз вакцини від коронавірусу;
– Перша партія вакцини Pfizer повинна прибути Україну 14 квітня;

 

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