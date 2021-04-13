НАШ - Марафон. Обострение на Донбассе - реакция мира. Ситуация с ковид. Темпы вакцинации. Молчанов (13 Апреля 2021)
Опубликовано: 13 Апреля 2021
Марафон. Зеленский ждет звонка с Путиным. Уроки Полтавской битвы и действия Мазепы. Долженков
Еще
В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.
15.00-15.40 ЧАСТИНА 1
– Головні новини у викладі Артема Нікіфорова і Ольги Веремій;
15.45-17.15 ЧАСТИНА 2
– Ростислав Балабан, кандидат політичних наук
– Олександра Решмеділова, політолог
17.15-18.00
– Юрій Молчанов, медіа експерт, журналіст
Обговорювані теми:
– Річниця оголошення АТО в 2014 році;
– Загострення ситуації на Донбасі і концентрація військ РФ на кордоні з Україною;
– Зеленський хотів провести переговори з Путіним, але отримав відмову. Кремль це заперечує;
– Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до військового вторгнення в Україну;
– 14 квітня відбудеться засідання ТКГ. На повісті денного питання припинення вогню;
– Вакцинація в Україні: до кінця року необхідно вакцинувати все доросле населення;
– Україна домовляється з ОАЕ про постачання 5 мільйонів доз вакцини від коронавірусу;
– Перша партія вакцини Pfizer повинна прибути Україну 14 квітня;
Смотрите онлайн НАШ Марафон. Обострение на Донбассе - реакция мира. Ситуация с ковид. Темпы вакцинации. Молчанов (13 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.