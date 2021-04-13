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Соловьёв LIVE. Как "Дождь" обманывает и глумится над событиями в Донбассе? Информационное поле России под угрозой 13.04.2021

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Соловьёв LIVE 13.04.2021. Как "Дождь" обманывает и глумится над событиями в Донбассе? Информационное поле России под угрозой
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Соловьёв LIVE - Как "Дождь" обманывает и глумится над событиями в Донбассе? Информационное поле России под угрозой (13 Апреля 2021)

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Опубликовано: 13 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Александр Сладков - военный корреспондент ВГТРК - в авторском стриме Доктора Сосновского.

 

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