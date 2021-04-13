Соловьёв LIVE - Как "Дождь" обманывает и глумится над событиями в Донбассе? Информационное поле России под угрозой (13 Апреля 2021)
Опубликовано: 13 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Если завтра война. Маня-шприц и бездарный слепой Навальный. Чечня и Кадыров. Стена Сосновского
Провокаторы на российских каналах. "Эхо Москвы" и "Дождь" работают на бандеровский режим в Киеве
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Александр Сладков - военный корреспондент ВГТРК - в авторском стриме Доктора Сосновского.
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