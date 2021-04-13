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Дождь. Экономика из «бункера»: как готовят послание Путина и зачем хотят распечатать «кубышку» 13.04.2021

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Телеканал Дождь 13.04.2021. Экономика из «бункера»: как готовят послание Путина и зачем хотят распечатать «кубышку»
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Телеканал Дождь - Экономика из «бункера»: как готовят послание Путина и зачем хотят распечатать «кубышку» (13 Апреля 2021)

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Опубликовано: 13 Апреля 2021

Российское правительство обсуждает план по восстановлению экономики после пандемии, сообщает Bloomberg. Он должен быть готов к 21 апреля, когда состоится послание Владимира Путина Федеральному собранию. Путин хочет возобновить рост экономики при помощи «всплеска расходов», правительство ищет деньги для этого.  Власти могут распечатать ФНБ, повысить налоги, ослабить бюджетное правило или перебросить деньги с других проектов.


Обсуждение настолько секретно, что большая часть работы проходит в «высокотехнологичном подвальном помещении», которое инсайдеры в шутку называют «бункером». Он расположен через Москву-реку от Белого дома, а на входе установлена система распознавания лиц. Чиновники работают сверхурочно. 


Директор Финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в эфире Дождя оценил возможные меры по поддержке экономики. 

 

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