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Политическая Россия. Как Гитлер предавал Японию, а Сталин заключал договор. Николай Стариков 13.04.2021

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Политическая Россия 13.04.2021. Как Гитлер предавал Японию, а Сталин заключал договор. Николай Стариков
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Политическая Россия - Как Гитлер предавал Японию, а Сталин заключал договор. Николай Стариков (13 Апреля 2021)

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Опубликовано: 13 Апреля 2021

В студии PolitRussia Николай Стариков, член ЦС Социалистической партии "Справедливая Россия – За Правду".

Ровно 80 лет со дня подписания советско-японского пакта о нейтралитете, который повлиял на ход Второй мировой войны.

 

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