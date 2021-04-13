Политическая Россия - Как Гитлер предавал Японию, а Сталин заключал договор. Николай Стариков (13 Апреля 2021)
Опубликовано: 13 Апреля 2021
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В студии PolitRussia Николай Стариков, член ЦС Социалистической партии "Справедливая Россия – За Правду".
Ровно 80 лет со дня подписания советско-японского пакта о нейтралитете, который повлиял на ход Второй мировой войны.
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