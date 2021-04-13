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В студии PolitRussia Николай Стариков, член ЦС Социалистической партии "Справедливая Россия – За Правду".

Ровно 80 лет со дня подписания советско-японского пакта о нейтралитете, который повлиял на ход Второй мировой войны.

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