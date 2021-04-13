Особое мнение представляет Сергей Алексашенко, экономист. Ведущий Станислав Крючков.

- О связи курса доллара и роста цен на товары

- Об экономической программе Байдена в рамках повышения налогов

- О монетизации льгот в России

- Про действия России в рамках гибридной войны

- О приостановке авиасообщения с Турцией

- Почему Россия не экспортирует высокотехнологические продукты.

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