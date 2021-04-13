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Особое мнение. Сергей Алексашенко 13.04.2021

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Особое мнение 13.04.2021. Сергей Алексашенко
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Особое мнение - Сергей Алексашенко (13 Апреля 2021)

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Особое мнение
Особое мнение
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Опубликовано: 13 Апреля 2021

Особое мнение представляет Сергей Алексашенко, экономист. Ведущий Станислав Крючков.
- О связи курса доллара и роста цен на товары
- Об экономической программе Байдена в рамках повышения налогов 
- О монетизации льгот в России 
- Про действия России в рамках гибридной войны 
- О приостановке авиасообщения с Турцией 
- Почему Россия не экспортирует высокотехнологические продукты.

 

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