Особое мнение - Сергей Алексашенко (13 Апреля 2021)
Опубликовано: 13 Апреля 2021
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Особое мнение представляет Сергей Алексашенко, экономист. Ведущий Станислав Крючков.
- О связи курса доллара и роста цен на товары
- Об экономической программе Байдена в рамках повышения налогов
- О монетизации льгот в России
- Про действия России в рамках гибридной войны
- О приостановке авиасообщения с Турцией
- Почему Россия не экспортирует высокотехнологические продукты.
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