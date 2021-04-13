Перший Незалежний - Ток-шоу "Пульс". Горячая весна на Донбассе (13 Апреля 2021)
Опубликовано: 13 Апреля 2021
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По вторникам выходит главное политическое ток-шоу Украины "Пульс", отныне переехавшее на телеканал "Перший Незалежний".
Ведущие будут добиваться ответов от тех, кто принимает самые важные решения в жизни Украины, и слушать их мотивацию.
Гость первой части: политический эксперт Владимир Кацман.
Гость второй части: блогер Анатолий Шарий.
Гость третьей части: экс-премьер-министр Николай Азаров.
Гости студии: нардепы от ОПЗЖ Александр Лукашев и Анатолий Бурмич, член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик, нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, экс-вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, политический аналитик Дмитрий Корнейчук, политолог Александр Лазарев, экономический эксперт Виктор Скаршевский.
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