Я студент Днепропетровского горного университета (ныне Политехника), учусь на старшем курсе по инженерной специальности.

Из стремления объяснить необъяснимые проблемы я начал изучать труды классиков марксизма. Но если люди старшего поколения сталкиваются с левыми идеями в результате трудовой деятельности, то в моем случае причиной стало знакомство с системой украинского, оптимизированного образования.

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