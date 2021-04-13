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Константин Сёмин. Украина без инженеров. Письма 13.04.2021

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Константин Сёмин 13.04.2021. Украина без инженеров. Письма
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Константин Сёмин - Украина без инженеров. Письма (13 Апреля 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 13 Апреля 2021

Я студент Днепропетровского горного университета (ныне Политехника), учусь на старшем курсе по инженерной специальности. 
Из стремления объяснить необъяснимые проблемы я начал изучать труды классиков марксизма. Но если люди старшего поколения сталкиваются с левыми идеями в результате трудовой деятельности, то в моем случае причиной стало знакомство с системой украинского, оптимизированного образования.

 

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