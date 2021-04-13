НАШ - Важливе. Стягивание войск РФ. НАТО и Украина. Встреча Кулебы с госсекретарем США. Куликов. Раимов (13 Апреля 2021)
Опубликовано: 13 Апреля 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.
Гості студії:
– Куликов Кирило, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007рр)
– Голуб Владислав, народний депутат України VIII скл.
– Старіков Олег, експерт у сфері оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці
– Плачкова Тетяна, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
– Охотін Петро, політтехнолог
– Раімов Дмитро, політтехнолог, екс-радник Міністра охорони здоров я
– Ольшанський Олександр, заступник голови виконавчого комітету реформ.
Обговорювані теми:
– Донбас загострення
– Україна НАТО, зустріч Кулеби і Столтенберга
– Ліквідація ОАСК.
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