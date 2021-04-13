Марафон. Зеленский ждет звонка с Путиным. Уроки Полтавской битвы и действия Мазепы. Долженков

Межа. Донбасс: Воевать нельзя мириться? Путин и Зеленский. Шуфрич, Савченко, Чаплыга

Марафон. Обострение на Донбассе - реакция мира. Ситуация с ковид. Темпы вакцинации. Молчанов

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

– Куликов Кирило, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007рр)

– Голуб Владислав, народний депутат України VIII скл.

– Старіков Олег, експерт у сфері оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці

– Плачкова Тетяна, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

– Охотін Петро, політтехнолог

– Раімов Дмитро, політтехнолог, екс-радник Міністра охорони здоров я

– Ольшанський Олександр, заступник голови виконавчого комітету реформ.

Обговорювані теми:

– Донбас загострення

– Україна НАТО, зустріч Кулеби і Столтенберга

– Ліквідація ОАСК.

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