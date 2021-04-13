Без Турции и Танзании, в связи с эпидобстановкой ограничиваются полеты в эти страны до первого дня лета. Сильнейший пожар в Санкт-Петербурге, сгорело здание Невской мануфактуры, при тушении погиб командир отделения пожарной части. Спектакль Зеленского продолжается, зачем на самом деле он ездил на линию разграничения и как там оказались камеры американского канала CNN? BLM-продолжение, ждет ли Америку новая череда погромов после очередного убийства полицейским темнокожего?

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