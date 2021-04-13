Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в ближайшие месяцы встречу в третьей стране. По версии Белого дома, Байден высказал Путину обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной. Президент США призвал Россию к деэскалации напряженности.

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