60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. Байден предложил встречу Путину (13 Апреля 2021)
Опубликовано: 13 Апреля 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
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Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в ближайшие месяцы встречу в третьей стране. По версии Белого дома, Байден высказал Путину обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной. Президент США призвал Россию к деэскалации напряженности.
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