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60 минут. Вечерний выпуск. Байден предложил встречу Путину 13.04.2021

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60 минут по горячим следам 13.04.2021. Вечерний выпуск. Байден предложил встречу Путину
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60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. Байден предложил встречу Путину (13 Апреля 2021)

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Опубликовано: 13 Апреля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в ближайшие месяцы встречу в третьей стране. По версии Белого дома, Байден высказал Путину обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной. Президент США призвал Россию к деэскалации напряженности.

 

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