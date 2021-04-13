В этом выпуске:

- Центробанк пересчитал инфляцию, и она оказалась еще сильнее;

- Больше трети граждан готовы получать чёрную зарплату, выяснил портал Суперджоб;

- России придётся подождать с разработкой арктического шельфа;

- Строительство аварийно-спасательного судна «Керченский пролив» встало из-за иностранных подрядчиков;

- США больше не международный партнёр;

- Очередной российский учёный задержан по подозрению в госизмене;

- Пекин стал мировой столицей миллиардеров – их там по оценке Форбс уже 100 человек;

- Евросоюз обложил пошлинами китайский алюминий;

- Россия закрыла авиасообщение с Турцией;

- Министр ЖКХ Иркутской области указом Путина назначен еще и казачьим атаманом;

- В Питере сгорело здание Невской мануфактуры;

- Сотрудники новосибирского завода Тяжстанкогидропресс готовы продаться Ростеху, лишь бы спасти предприятие.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Турция отдыхает. Америка - противник. Казачьи стройки. Галопом по Европам (13 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.