Константин Сёмин - Турция отдыхает. Америка - противник. Казачьи стройки. Галопом по Европам (13 Апреля 2021)
Опубликовано: 13 Апреля 2021
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В этом выпуске:
- Центробанк пересчитал инфляцию, и она оказалась еще сильнее;
- Больше трети граждан готовы получать чёрную зарплату, выяснил портал Суперджоб;
- России придётся подождать с разработкой арктического шельфа;
- Строительство аварийно-спасательного судна «Керченский пролив» встало из-за иностранных подрядчиков;
- США больше не международный партнёр;
- Очередной российский учёный задержан по подозрению в госизмене;
- Пекин стал мировой столицей миллиардеров – их там по оценке Форбс уже 100 человек;
- Евросоюз обложил пошлинами китайский алюминий;
- Россия закрыла авиасообщение с Турцией;
- Министр ЖКХ Иркутской области указом Путина назначен еще и казачьим атаманом;
- В Питере сгорело здание Невской мануфактуры;
- Сотрудники новосибирского завода Тяжстанкогидропресс готовы продаться Ростеху, лишь бы спасти предприятие.
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