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Напряжение на границе России и Украины и обострение в самом Донбассе все больше выходит на международный уровень. Украинский президент Владимир Зеленский заявил телеканалу CNN, что американский лидер Джо Байден должен «сделать больше» для сдерживания России и помощи в завершении конфликта в Донбассе.

«Если они [США — прим. Дождя] видят Украину в НАТО, они должны сказать об этом прямо и сделать это. Не ограничиваясь только словами», — заявил президент Украины. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 апреля в Брюсселе встречался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и заявил, что Киев привержен решению конфликта в Донбассе дипломатическим путем.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозу. Российские вооруженные силы находятся там, на территории России, где это признано необходимым и целесообразным».

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