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Политическая Россия. Рогозин высказался о попытках США «стереть» Юрия Гагарина 13.04.2021

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Политическая Россия 13.04.2021. Рогозин высказался о попытках США «стереть» Юрия Гагарина
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Политическая Россия - Рогозин высказался о попытках США «стереть» Юрия Гагарина (13 Апреля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 13 Апреля 2021

«Незлым» словом отреагировал глава Роскосмоса на попытку американцев «стереть» из истории День космонавтики и само имя Юрия Гагарина. Дмитрий Рогозин назвал «засранцами» тех, кто поступает так, а наши сограждане массово поддержали его в высказанной оценке.

 

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