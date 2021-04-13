«Незлым» словом отреагировал глава Роскосмоса на попытку американцев «стереть» из истории День космонавтики и само имя Юрия Гагарина. Дмитрий Рогозин назвал «засранцами» тех, кто поступает так, а наши сограждане массово поддержали его в высказанной оценке.

Смотрите онлайн Политическая Россия Рогозин высказался о попытках США «стереть» Юрия Гагарина (13 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.