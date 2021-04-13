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Шафран. Цифровизаторы испугались разоблачения: вся правда о форсайт-проекте "Образование" 13.04.2021

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Шафран 13.04.2021. Цифровизаторы испугались разоблачения: вся правда о форсайт-проекте "Образование"
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Шафран - Цифровизаторы испугались разоблачения: вся правда о форсайт-проекте "Образование" (13 Апреля 2021)

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Опубликовано: 13 Апреля 2021

Ведущие: Анна Шафран

Почти месяц мы договаривались об интервью с одним из создателей форсайт-проекта «Будущее образования: глобальная повестка» Павлом Лукшей, чтобы он рассказал нам, что хорошего в цифровизации школ. Но в последний момент Павел отказался приходить к нам в эфир. Почему же цифровизаторы настолько боятся открытой дискуссии, что готовы уничтожить свою репутацию?

 

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