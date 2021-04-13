Почти месяц мы договаривались об интервью с одним из создателей форсайт-проекта «Будущее образования: глобальная повестка» Павлом Лукшей, чтобы он рассказал нам, что хорошего в цифровизации школ. Но в последний момент Павел отказался приходить к нам в эфир. Почему же цифровизаторы настолько боятся открытой дискуссии, что готовы уничтожить свою репутацию?

Смотрите онлайн Шафран Цифровизаторы испугались разоблачения: вся правда о форсайт-проекте "Образование" (13 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.