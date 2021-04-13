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Царьград. Главное. Турцию закрыли, скоро отключение от Visa, MasterCard, SWIFT: к чему готовимся 13.04.2021

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Царьград. Главное 13.04.2021. Турцию закрыли, скоро отключение от Visa, MasterCard, SWIFT: к чему готовимся
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Царьград. Главное - Турцию закрыли, скоро отключение от Visa, MasterCard, SWIFT: к чему готовимся (13 Апреля 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 13 Апреля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard из-за продолжения западной санкционной политики, сообщили в Кремле. Ранее в МИД России заявили о необходимости перейти к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах и отказаться от использования западных платежных систем. Готова ли Россия и её граждане к подобному развитию ситуации? Какими могут быть последствия? Как себя проявит элита?

 

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