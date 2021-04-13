Россия приостановит полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля. Коронавирус или политика

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«В Кремле очень нервничают». Обострение в Донбассе как способ смягчить санкции

Джо Байден и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых президент США предложил российскому президенту провести встречу в ближайшие месяцы «в третьей стране». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Юлия Навальная посетила своего мужа Алексея Навального в колонии в Покрове. Об этом она рассказала в инстаграме.

Напряжение на границе России и Украины и обострение в самом Донбассе все больше выходит на международный уровень. Украинский президент Владимир Зеленский заявил телеканалу CNN, что американский лидер Джо Байден должен «сделать больше» для сдерживания России и помощи в завершении конфликта в Донбассе.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Байден предложил Путину встречу. ФСИН и Навальная о состоянии политика. Донбасс: войска у границы (13 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.