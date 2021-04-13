Телеканал Дождь - Байден предложил Путину встречу. ФСИН и Навальная о состоянии политика. Донбасс: войска у границы (13 Апреля 2021)
Опубликовано: 13 Апреля 2021
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Джо Байден и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых президент США предложил российскому президенту провести встречу в ближайшие месяцы «в третьей стране». Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Юлия Навальная посетила своего мужа Алексея Навального в колонии в Покрове. Об этом она рассказала в инстаграме.
Напряжение на границе России и Украины и обострение в самом Донбассе все больше выходит на международный уровень. Украинский президент Владимир Зеленский заявил телеканалу CNN, что американский лидер Джо Байден должен «сделать больше» для сдерживания России и помощи в завершении конфликта в Донбассе.
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