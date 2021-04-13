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Соловьёв LIVE. «Поехали!» 60 лет полёту Юрия Гагарина в космос. Наши с Борисом Якеменко 13.04.2021

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Соловьёв LIVE 13.04.2021. «Поехали!» 60 лет полёту Юрия Гагарина в космос. Наши с Борисом Якеменко
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Соловьёв LIVE - «Поехали!» 60 лет полёту Юрия Гагарина в космос. Наши с Борисом Якеменко (13 Апреля 2021)

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Опубликовано: 13 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»! 

 

«ПОЕХАЛИ». 60 ЛЕТ ПОЛЕТУ ЮРИЯ ГАГАРИНА.

- Небо как вечная мечта России. 
- Как провинциальный учитель Циолковский проложил дорогу в космос.
- Юрий Гагарин как сублимация НАШЕГО человека. 
- Как писали в газетах о полёте Гагарина 60 лет назад и как пишут сейчас. 
- Как либеральная оппозиция порочит подвиг Гагарина. 
- Куда дальше? На Марс? Успехи российской космонавтики.

 

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