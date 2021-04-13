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Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!

«ПОЕХАЛИ». 60 ЛЕТ ПОЛЕТУ ЮРИЯ ГАГАРИНА.

- Небо как вечная мечта России.

- Как провинциальный учитель Циолковский проложил дорогу в космос.

- Юрий Гагарин как сублимация НАШЕГО человека.

- Как писали в газетах о полёте Гагарина 60 лет назад и как пишут сейчас.

- Как либеральная оппозиция порочит подвиг Гагарина.

- Куда дальше? На Марс? Успехи российской космонавтики.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Поехали!» 60 лет полёту Юрия Гагарина в космос. Наши с Борисом Якеменко (13 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.