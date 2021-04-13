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Вечер с Владимиром Соловьевым 13.04.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 13.04.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (13 Апреля 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 13 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Сильно контрастирует с теми заявлениями, с которыми раньше выступал Байден, его сегодняшнее предложение Путину встретиться в третьей стране и обсудить отношения двух стран. По-прежнему было сказано об Украине, весь набор традиционных фраз, но уже отпали слова, например, об Афганистане и якобы плате талибам от России за убийство американских солдат.

 

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