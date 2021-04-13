Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

НАШ. Черный квадрат Карасёва. Почему Минск - это капитуляция? Донбасс. Ермолаев, Бортник, Смешко 13.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. НАШ
НАШ 13.04.2021. Черный квадрат Карасёва. Почему Минск - это капитуляция? Донбасс. Ермолаев, Бортник, Смешко
13.04.2021 13.04.2021 13.04.2021 12.04.2021 12.04.2021 12.04.2021 10.04.2021 09.04.2021 09.04.2021 08.04.2021
Еще

НАШ - Черный квадрат Карасёва. Почему Минск - это капитуляция? Донбасс. Ермолаев, Бортник, Смешко (13 Апреля 2021)

35 просмотров
1
0
Поделиться
НАШ
НАШ
Подписаться

Опубликовано: 13 Апреля 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "ЧОРНИЙ КВАДРАТ КАРАСЬОВА" з Вадимом Карасьовим.

 

НАТО – гарант миру в Україні? А США – гарант незалежності? Чому Мінськ-капітуляція? Чому він не прийнятний? Новий не-Мінськ? Або Мінськ-3 ще на гірших умовах? Або військове вирішення проблеми за участю США? Реакція на це Франції та Німеччини. Гра Туреччини – на нашому боці? Або на своїй, а з Путіним завжди порозуміються? Логіка конфлікту з РФ - куди веде - до ескалації? Чи є світ в кінці тунелю?

 

Гості студії:
– Підласа Роксолана, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Смешко Ігор Петрович, генерал-полковник, голова Служби Безпеки України 2003-2005 рр., колишній керівник військової розвідки,  Голова Партії " Сила і Честь" 
– Чалий Олександр, дипломат, перший заступник міністра закордонних справ України 2003-2004 рр
– Єрмолаєв Андрій, політолог
– Бортнік Руслан, директор Українського інституту політики
– Друзенко Геннадій, правник, експерт-міжнародник.

 

Смотрите онлайн НАШ Черный квадрат Карасёва. Почему Минск - это капитуляция? Донбасс. Ермолаев, Бортник, Смешко (13 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу