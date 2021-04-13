В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "ЧОРНИЙ КВАДРАТ КАРАСЬОВА" з Вадимом Карасьовим.

НАТО – гарант миру в Україні? А США – гарант незалежності? Чому Мінськ-капітуляція? Чому він не прийнятний? Новий не-Мінськ? Або Мінськ-3 ще на гірших умовах? Або військове вирішення проблеми за участю США? Реакція на це Франції та Німеччини. Гра Туреччини – на нашому боці? Або на своїй, а з Путіним завжди порозуміються? Логіка конфлікту з РФ - куди веде - до ескалації? Чи є світ в кінці тунелю?

Гості студії:

– Підласа Роксолана, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

– Смешко Ігор Петрович, генерал-полковник, голова Служби Безпеки України 2003-2005 рр., колишній керівник військової розвідки, Голова Партії " Сила і Честь"

– Чалий Олександр, дипломат, перший заступник міністра закордонних справ України 2003-2004 рр

– Єрмолаєв Андрій, політолог

– Бортнік Руслан, директор Українського інституту політики

– Друзенко Геннадій, правник, експерт-міжнародник.

Смотрите онлайн НАШ Черный квадрат Карасёва. Почему Минск - это капитуляция? Донбасс. Ермолаев, Бортник, Смешко (13 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.