Соловьёв LIVE - Срочно! Байден позвонил Путину. Джо просит о встрече. Специальный выпуск (13 Апреля 2021)
Опубликовано: 13 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Мы в эфире со специальным выпуском! В студии - Дмитрий Дробницкий.
Говорим о сегодняшнем разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Байден предложил Путину провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране, также лидеры стран обсудили ряд региональных и глобальных вопросов.
Об этом поговорим в нашем стриме с экспертами.
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