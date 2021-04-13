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Соловьёв LIVE. Срочно! Байден позвонил Путину. Джо просит о встрече. Специальный выпуск 13.04.2021

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Соловьёв LIVE 13.04.2021. Срочно! Байден позвонил Путину. Джо просит о встрече. Специальный выпуск
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Соловьёв LIVE - Срочно! Байден позвонил Путину. Джо просит о встрече. Специальный выпуск (13 Апреля 2021)

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Опубликовано: 13 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Мы в эфире со специальным выпуском! В студии - Дмитрий Дробницкий.

Говорим о сегодняшнем разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

 

Байден предложил Путину провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране, также лидеры стран обсудили ряд региональных и глобальных вопросов.

Об этом поговорим в нашем стриме с экспертами.

 

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