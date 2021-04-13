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Мы в эфире со специальным выпуском! В студии - Дмитрий Дробницкий.

Говорим о сегодняшнем разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Байден предложил Путину провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране, также лидеры стран обсудили ряд региональных и глобальных вопросов.

Об этом поговорим в нашем стриме с экспертами.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Срочно! Байден позвонил Путину. Джо просит о встрече. Специальный выпуск (13 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.