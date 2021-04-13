Иран напрямую обвинил Израиль в причастности к саботажу на своем ядерном объекте. Кроме того, Тегеран обещает отомстить за атаку, направленную на срыв переговоров по ядерной сделке. По версии СМИ, израильские официальные лица косвенно уже признали свою ответственность за инцидент. При этом, по экспертной оценке, лишь намекая на свою причастность к атаке, Тель-Авив преследует ряд целей -- поддерживает имидж спецслужб, посылает сигнал Ирану и решает внутриполитические проблемы.

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