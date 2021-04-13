Смотрите в этом выпуске: как быть россиянам, которые уже находятся на турецких курортах или только собрались туда; Владимиру Путину сегодня показали, как работает новый координационный центр правительства; история из Екатеринбурга, где двое мужчин спасли ребенка; заявления министра обороны в ходе поездки на Северный флот; новые беспорядки в американском Миннеаполисе и волнения в Вашингтоне и Портленде; так жарко в Москве 13 апреля еще не было.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (13 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.