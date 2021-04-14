Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают день вместе с вами!

Спикеры и гости эфира:



- Ася Рак, экономический обозреватель

- Александр Матвеевич Гольц, военный обозреватель, заместитель главного редактора «Ежедневного журнала»

- Константин Федорович Затулин, первый заместитель Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ

Смотрите онлайн Утренний разворот Майерс и Нарышкин. Гольц. Затулин (14 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.