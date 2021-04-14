Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Гольц. Затулин (14 Апреля 2021)
Опубликовано: 14 Апреля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Еще
Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают день вместе с вами!
Спикеры и гости эфира:
- Ася Рак, экономический обозреватель
- Александр Матвеевич Гольц, военный обозреватель, заместитель главного редактора «Ежедневного журнала»
- Константин Федорович Затулин, первый заместитель Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ
Смотрите онлайн Утренний разворот Майерс и Нарышкин. Гольц. Затулин (14 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.