В очередном интервью, данном ресурсу «Украина.РУ», речь зашла о том, почему Владимир Путин отказался от переговоров с Зеленским о Донбассе. Также был затронут вопрос того, зачем Россия приостановила авиасообщение с Турцией.

-​ Обострение в Донбассе: когда начнется война?

-​ Почему Владимир Путин отказался от переговоров с Зеленским о Донбассе?

- С кем России нужно вести переговоры по Донбассу, чтобы не допустить возобновления боевых действий?

- Зачем Россия приостановила авиасообщение с Турцией?

- Антироссийская риторика Турции: какие цели преследует Эрдоган?

- Как приостановка авиасообщения с Турцией повлияет на рейтинг партии "Единая Россия"?

- За счет чего поддерживается жизнедеятельность украинского государства?

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