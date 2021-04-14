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Николай Стариков. Обострение в Донбассе – когда начнется война 14.04.2021

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Николай Стариков 14.04.2021. Обострение в Донбассе – когда начнется война
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Николай Стариков - Обострение в Донбассе – когда начнется война (14 Апреля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 14 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном интервью, данном ресурсу «Украина.РУ», речь зашла о том, почему Владимир Путин отказался от переговоров с Зеленским о Донбассе. Также был затронут вопрос того, зачем Россия приостановила авиасообщение с Турцией. 

 

-​ Обострение в Донбассе: когда начнется война? 
-​ Почему Владимир Путин отказался от переговоров с Зеленским о Донбассе?
- С кем России нужно вести переговоры по Донбассу, чтобы не допустить возобновления боевых действий? 
- Зачем Россия приостановила авиасообщение с Турцией? 
- Антироссийская риторика Турции: какие цели преследует Эрдоган? 
- Как приостановка авиасообщения с Турцией повлияет на рейтинг партии "Единая Россия"?  
- За счет чего поддерживается жизнедеятельность украинского государства?

 

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