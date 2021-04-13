Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Открытый эфир. Как Киев Берлин обманул и «Глобальные тенденции - 2040» 13.04.2021

  1. Главная
  2. Звезда
  3. Открытый эфир
Открытый эфир 13.04.2021. Как Киев Берлин обманул и «Глобальные тенденции - 2040»
13.04.2021 12.04.2021 08.04.2021 07.04.2021 06.04.2021 05.04.2021 01.04.2021 31.03.2021 30.03.2021 29.03.2021
Еще

Открытый эфир - Как Киев Берлин обманул и «Глобальные тенденции - 2040» (13 Апреля 2021)

52 просмотров
1
0
Поделиться
Открытый эфир
Открытый эфир
Подписаться

Опубликовано: 14 Апреля 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- «Байден придет, порядок наведет»: президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно больше денег и оружия от США для сдерживания России. Что ответит Байден?

 

- Их разыскивает ФБР: в распоряжении бывшего депутата Верховной Рады Алексея Журавко оказались секретные документы Минюста США, которые свидетельствуют о прямой причастности американцев к войне в Донбассе.

 

- Брошенные и забытые, или сказ о том, как Киев Берлин обманул: оказывается, еще до гражданской войны на Украине на территории ДНР были обнаружены ящики с останками немецких, итальянских и румынских солдат, погибших во время Второй мировой войны.

 

- Спецслужбы США негодуют: «В ближайшие 20 лет Россия останется разрушительной силой на всем геополитическом пространстве».

 

Смотрите онлайн Открытый эфир Как Киев Берлин обманул и «Глобальные тенденции - 2040» (13 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу