Открытый эфир. Солдаты НАТО на Украине и противостояние Вашингтона с Пекином 07.04.2021

Открытый эфир. Кто создает нацистов на Украине и будет ли война в Донбассе 08.04.2021

- «Байден придет, порядок наведет»: президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно больше денег и оружия от США для сдерживания России. Что ответит Байден?

- Их разыскивает ФБР: в распоряжении бывшего депутата Верховной Рады Алексея Журавко оказались секретные документы Минюста США, которые свидетельствуют о прямой причастности американцев к войне в Донбассе.

- Брошенные и забытые, или сказ о том, как Киев Берлин обманул: оказывается, еще до гражданской войны на Украине на территории ДНР были обнаружены ящики с останками немецких, итальянских и румынских солдат, погибших во время Второй мировой войны.

- Спецслужбы США негодуют: «В ближайшие 20 лет Россия останется разрушительной силой на всем геополитическом пространстве».

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