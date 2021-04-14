В студии PolitRussia Николай Стариков, член ЦС Социалистической партии "Справедливая Россия – За Правду".

- Конфликт на Донбассе: с кем договариваться, с партнёрами или противниками?

- О готовности Украины разместить американские ЗРК на своей территории

- Какова цель заявлений России о возможной войне на Донбассе?

Смотрите онлайн Политическая Россия О войне на Донбассе: говорить в Киеве не с кем, да и не о чем. Николай Стариков (14 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.