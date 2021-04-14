Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. О войне на Донбассе: говорить в Киеве не с кем, да и не о чем. Николай Стариков 14.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 14.04.2021. О войне на Донбассе: говорить в Киеве не с кем, да и не о чем. Николай Стариков
14.04.2021 13.04.2021 13.04.2021 13.04.2021 13.04.2021 13.04.2021 12.04.2021 12.04.2021 12.04.2021 11.04.2021
Еще

Политическая Россия - О войне на Донбассе: говорить в Киеве не с кем, да и не о чем. Николай Стариков (14 Апреля 2021)

3 просмотров
1
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 14 Апреля 2021

В студии PolitRussia Николай Стариков, член ЦС Социалистической партии "Справедливая Россия – За Правду".

 

- Конфликт на Донбассе: с кем договариваться, с партнёрами или противниками?
- О готовности Украины разместить американские ЗРК на своей территории 
- Какова цель заявлений России о возможной войне на Донбассе?

 

Смотрите онлайн Политическая Россия О войне на Донбассе: говорить в Киеве не с кем, да и не о чем. Николай Стариков (14 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу