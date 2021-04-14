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Дождь. Что происходит в Донбассе: будет ли большая война, нужна ли она Путину и как Запад поддержит Украину 14.04.2021

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Телеканал Дождь 14.04.2021. Что происходит в Донбассе: будет ли большая война, нужна ли она Путину и как Запад поддержит Украину
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Телеканал Дождь - Что происходит в Донбассе: будет ли большая война, нужна ли она Путину и как Запад поддержит Украину (14 Апреля 2021)

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Опубликовано: 14 Апреля 2021

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в интервью Reuters, что Россия разместила у границы с Украиной более 80 тысяч военных.The New York Times ранее сообщало, что на границу с Украиной было стянуто около четырех тысяч российских военнослужащих.

 

Conflict Intelligence Team называли концентрацию российских войск там максимальной с 2015 года. Зеленский заявил, что президент США Джо Байден должен «сделать больше» для сдерживания российской стороны и помочь положить конец конфликту на востоке страны. Министры иностранных дел стран «Большой семерки» сообщали, что обеспокоены наращиванием концентрации российских вооруженных сил у восточной границы Украины и в Крыму, а также призвали Россию прекратить провокации.

 

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