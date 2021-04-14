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60 минут 14.04.2021

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60 минут по горячим следам 14.04.2021
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60 минут по горячим следам (14 Апреля 2021)

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Опубликовано: 14 Апреля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Выясняются подробности звонка Джо Байдена российскому президенту. Как оказалось глава США не собирался извиниться перед Владимиром Путиным за недавние слова об убийце. Судя по сообщениям Белого дома Байден, подтвердил курс на построение стабильных и предсказуемых отношений с Россией, но исходя из исключительных интересов США. Встречу с Владимиром Путиным Джо Байден предложил провести в ближайшие месяцы, но место и характер саммита пока не определены ни в Вашингтоне, ни в Москве.

 

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