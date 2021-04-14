Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. «Они загнали себя в тупик»: Захарова о требованиях США к России и ситуации в Донбассе 14.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 14.04.2021. «Они загнали себя в тупик»: Захарова о требованиях США к России и ситуации в Донбассе
14.04.2021 13.04.2021 13.04.2021 13.04.2021 13.04.2021 12.04.2021 12.04.2021 12.04.2021 12.04.2021 11.04.2021
Еще

Соловьёв LIVE - «Они загнали себя в тупик»: Захарова о требованиях США к России и ситуации в Донбассе (14 Апреля 2021)

73 просмотров
3
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 14 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал США противником России. С чем связано изменение нашей риторики в отношении Соединённых Штатов? Гость – официальный представитель МИД России Мария Захарова.

 

Вашингтон не должен требовать от Москвы предсказуемости, поскольку за последние десять лет США стали самым непредсказуемым государством, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

 

По ее словам, «удивительным заявлением вчера отметилась пресс-служба Белого дома». «Они потребовали от нас предсказуемости. От кого бы мы это слышали: за последние десять лет США стали самым непредсказуемым государством... Мы хотим, чтобы США стали хотя бы немного предсказуемыми. Но точно не они должны этого требовать – ни от нас, ни от кого-либо другого», – сказала Захарова в эфире «Соловьев Live».

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Они загнали себя в тупик»: Захарова о требованиях США к России и ситуации в Донбассе (14 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу