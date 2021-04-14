Как "Дождь" обманывает и глумится над событиями в Донбассе? Информационное поле России под угрозой

«Поехали!» 60 лет полёту Юрия Гагарина в космос. Наши с Борисом Якеменко

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал США противником России. С чем связано изменение нашей риторики в отношении Соединённых Штатов? Гость – официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вашингтон не должен требовать от Москвы предсказуемости, поскольку за последние десять лет США стали самым непредсказуемым государством, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, «удивительным заявлением вчера отметилась пресс-служба Белого дома». «Они потребовали от нас предсказуемости. От кого бы мы это слышали: за последние десять лет США стали самым непредсказуемым государством... Мы хотим, чтобы США стали хотя бы немного предсказуемыми. Но точно не они должны этого требовать – ни от нас, ни от кого-либо другого», – сказала Захарова в эфире «Соловьев Live».

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Они загнали себя в тупик»: Захарова о требованиях США к России и ситуации в Донбассе (14 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.