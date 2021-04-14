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НАШ. Марафон. Реакция США, Франции и РФ на ситуацию с Донбассом. Декоммунизация. Вакцинация. Москаль 14.04.2021

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НАШ 14.04.2021. Марафон. Реакция США, Франции и РФ на ситуацию с Донбассом. Декоммунизация. Вакцинация. Москаль
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НАШ - Марафон. Реакция США, Франции и РФ на ситуацию с Донбассом. Декоммунизация. Вакцинация. Москаль (14 Апреля 2021)

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Опубликовано: 14 Апреля 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.

15.00-15.40 ЧАСТИНА 1
Головні новини від Артема Нікіфорова і Ольги Веремій

15.45-17.15 ЧАСТИНА 2
– Крейденко Володимир, народний депутат України, фракція "Слуга народу" 
– Атаманюк Юрій,  економіст 
– Пташник Вікторія, народний депутат України  VIII скл.,
– Проторченко Тетяна, заступник голови ПП "Громадсько-політична платформа Надії Савченко"  

17.15-18.00
– Москаль Геннадій, Голова Закарпатської ОДА 2015-2019 р.р.

 

Обговорювані теми:
– Загострення ситуації на Донбасі: РФ звела польовий шпиталь на кордоні з Україною
– Україна-НАТО. Реакція Росії на зустріч Кулеби та Столтенберга
– Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до військового вторгнення в Україну
– Декомунізація 
– Викрадення судді Чауса
– Пандемія ковіду: вакцинація, локдаун.

 

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Реакция США, Франции и РФ на ситуацию с Донбассом. Декоммунизация. Вакцинация. Москаль (14 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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