НАШ - Марафон. Реакция США, Франции и РФ на ситуацию с Донбассом. Декоммунизация. Вакцинация. Москаль (14 Апреля 2021)
Опубликовано: 14 Апреля 2021
Важливе. Стягивание войск РФ. НАТО и Украина. Встреча Кулебы с госсекретарем США. Куликов. Раимов
Марафон. Обострение на Донбассе - реакция мира. Ситуация с ковид. Темпы вакцинации. Молчанов
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.
15.00-15.40 ЧАСТИНА 1
Головні новини від Артема Нікіфорова і Ольги Веремій
15.45-17.15 ЧАСТИНА 2
– Крейденко Володимир, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Атаманюк Юрій, економіст
– Пташник Вікторія, народний депутат України VIII скл.,
– Проторченко Тетяна, заступник голови ПП "Громадсько-політична платформа Надії Савченко"
17.15-18.00
– Москаль Геннадій, Голова Закарпатської ОДА 2015-2019 р.р.
Обговорювані теми:
– Загострення ситуації на Донбасі: РФ звела польовий шпиталь на кордоні з Україною
– Україна-НАТО. Реакція Росії на зустріч Кулеби та Столтенберга
– Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до військового вторгнення в Україну
– Декомунізація
– Викрадення судді Чауса
– Пандемія ковіду: вакцинація, локдаун.
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