Межа. Донбасс: Воевать нельзя мириться? Путин и Зеленский. Шуфрич, Савченко, Чаплыга

Марафон. Обострение на Донбассе - реакция мира. Ситуация с ковид. Темпы вакцинации. Молчанов

Важливе. Стягивание войск РФ. НАТО и Украина. Встреча Кулебы с госсекретарем США. Куликов. Раимов

Черный квадрат Карасёва. Почему Минск - это капитуляция? Донбасс. Ермолаев, Бортник, Смешко

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.

15.00-15.40 ЧАСТИНА 1

Головні новини від Артема Нікіфорова і Ольги Веремій

15.45-17.15 ЧАСТИНА 2

– Крейденко Володимир, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

– Атаманюк Юрій, економіст

– Пташник Вікторія, народний депутат України VIII скл.,

– Проторченко Тетяна, заступник голови ПП "Громадсько-політична платформа Надії Савченко"

17.15-18.00

– Москаль Геннадій, Голова Закарпатської ОДА 2015-2019 р.р.

Обговорювані теми:

– Загострення ситуації на Донбасі: РФ звела польовий шпиталь на кордоні з Україною

– Україна-НАТО. Реакція Росії на зустріч Кулеби та Столтенберга

– Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до військового вторгнення в Україну

– Декомунізація

– Викрадення судді Чауса

– Пандемія ковіду: вакцинація, локдаун.

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Реакция США, Франции и РФ на ситуацию с Донбассом. Декоммунизация. Вакцинация. Москаль (14 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.