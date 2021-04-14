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Дождь. Атака на журнал DOXA. Путин и Байден обсудят Донбасс. Оппозиционеров Беларуси задерживают в России 14.04.2021

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Телеканал Дождь 14.04.2021. Атака на журнал DOXA. Путин и Байден обсудят Донбасс. Оппозиционеров Беларуси задерживают в России
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Телеканал Дождь - Атака на журнал DOXA. Путин и Байден обсудят Донбасс. Оппозиционеров Беларуси задерживают в России (14 Апреля 2021)

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Опубликовано: 14 Апреля 2021

Четверых сотрудников студенческого журнала DOXA доставили в Следственный комитет по делу о вовлечении несовершеннолетних в опасные для них действия (ст 151.2 УК).

 

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