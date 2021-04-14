О войне на Донбассе: говорить в Киеве не с кем, да и не о чем. Николай Стариков

Массовый отток клиентов вызвал настоящую панику среди руководства «Альфа-банка», мы знаем об этом из первых уст – от самых сотрудников банка. И пока «эффективные менеджеры» думают, как выпутаться из ситуации, Моргенштерн пытается откупиться от гнева сограждан, переводя деньги в детский фонд. Но, в силу особенностей психики – хайпует даже на этом.

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