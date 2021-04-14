Бутина и «пионерлагерь» Навального. «Майор Гром» - политагитка? «Утренняя Родина» с Антоном Пикули

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Обещанный безвизовый режим с Евросоюзом, обещание не поднимать пенсионный возраст, гарантия бесплатной и качественной медицинской помощи, намерения бороться с коррупцией и поднять долю среднего класса до 50% населения.

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