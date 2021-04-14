Алексей Навальный LIVE - Что нам обещала «Единая Россия» (14 Апреля 2021)
Опубликовано: 14 Апреля 2021
Ведущие: Алексей Навальный
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Обещанный безвизовый режим с Евросоюзом, обещание не поднимать пенсионный возраст, гарантия бесплатной и качественной медицинской помощи, намерения бороться с коррупцией и поднять долю среднего класса до 50% населения.
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