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Навальный LIVE. Что нам обещала «Единая Россия» 14.04.2021

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Алексей Навальный LIVE 14.04.2021. Что нам обещала «Единая Россия»
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Алексей Навальный LIVE - Что нам обещала «Единая Россия» (14 Апреля 2021)

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Опубликовано: 14 Апреля 2021

Ведущие: Алексей Навальный

Обещанный безвизовый режим с Евросоюзом, обещание не поднимать пенсионный возраст, гарантия бесплатной и качественной медицинской помощи, намерения бороться с коррупцией и поднять долю среднего класса до 50% населения.

 

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