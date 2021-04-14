Как под видом разрядки американцы готовят принятие Украины в НАТО, почему США регулярно нарушают ими же установленные правила и нормы? И о чем договорились по телефону Путин и Байден? Ничего сверхъестественного от возможной встречи президентов ожидать не стоит, уж слишком большие надежды возлагались на такие же первые встречи Путина с Трампом и Обамой, а в итоге ничего хорошего не вышло. Что уж говорить о Байдене, который уже успел наговорить лишнего.

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