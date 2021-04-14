Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Место встречи. Доверяй, но проверяй 14.04.2021

  1. Главная
  2. НТВ
  3. Место встречи
Место встречи 14.04.2021. Доверяй, но проверяй
14.04.2021 13.04.2021 12.04.2021 09.04.2021 08.04.2021 07.04.2021 06.04.2021 05.04.2021 02.04.2021 01.04.2021
Еще

Место встречи - Доверяй, но проверяй (14 Апреля 2021)

192 просмотров
3
0
Поделиться
Место встречи
Место встречи
Подписаться

Опубликовано: 14 Апреля 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Как под видом разрядки американцы готовят принятие Украины в НАТО, почему США регулярно нарушают ими же установленные правила и нормы? И о чем договорились по телефону Путин и Байден? Ничего сверхъестественного от возможной встречи президентов ожидать не стоит, уж слишком большие надежды возлагались на такие же первые встречи Путина с Трампом и Обамой, а в итоге ничего хорошего не вышло. Что уж говорить о Байдене, который уже успел наговорить лишнего.

 

Смотрите онлайн Место встречи Доверяй, но проверяй (14 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу