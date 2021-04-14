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США предложили провести встречу Путина и Байдена на территории одной из европейских стран, заявил сегодня Песков. На повестке обсуждения — обострение отношений России и Украины. Обсудили с главным редактором «РБК Украина» Сергеем Щербиной, какие шаги можно ждать от Путина и Зеленского, и когда встретятся президенты России и США.

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