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Дождь. «Особого выхода нет»: чего ждать от встречи Путина и Байдена по Донбассу 14.04.2021

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Телеканал Дождь 14.04.2021. «Особого выхода нет»: чего ждать от встречи Путина и Байдена по Донбассу
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Телеканал Дождь - «Особого выхода нет»: чего ждать от встречи Путина и Байдена по Донбассу (14 Апреля 2021)

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Опубликовано: 14 Апреля 2021

США предложили провести встречу Путина и Байдена на территории одной из европейских стран, заявил сегодня Песков. На повестке обсуждения — обострение отношений России и Украины. Обсудили с главным редактором «РБК Украина» Сергеем Щербиной, какие шаги можно ждать от Путина и Зеленского, и когда встретятся президенты России и США.

 

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