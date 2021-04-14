Телеканал Дождь - «Особого выхода нет»: чего ждать от встречи Путина и Байдена по Донбассу (14 Апреля 2021)
Опубликовано: 14 Апреля 2021
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США предложили провести встречу Путина и Байдена на территории одной из европейских стран, заявил сегодня Песков. На повестке обсуждения — обострение отношений России и Украины. Обсудили с главным редактором «РБК Украина» Сергеем Щербиной, какие шаги можно ждать от Путина и Зеленского, и когда встретятся президенты России и США.
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