Байден впервые после своих скандальных слов о Путину позвонил ему, зачем и о чем договорились? Трампцина, бывший президент Штатов предложил назвать вакцину от коронавируса в свою честь. Погромы и мародерство, Миннесота третью ночь протестует из-за убийства чернокожего. Тихо и скромно, в Токио прошла церемония старта обратного отсчета до начала летней Олимпиады. Участницы прогремевшей на весь мир фотосессии в Дубае вернулись на Украину.

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