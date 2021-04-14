Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время покажет 14.04.2021

  1. Главная
  2. Первый
  3. Время покажет
Время покажет 14.04.2021
14.04.2021 13.04.2021 12.04.2021 09.04.2021 08.04.2021 07.04.2021 06.04.2021 05.04.2021 02.04.2021 01.04.2021
Еще

Время покажет (14 Апреля 2021)

59 просмотров
1
0
Поделиться
Время покажет
Время покажет
Подписаться

Опубликовано: 14 Апреля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Байден впервые после своих скандальных слов о Путину позвонил ему, зачем и о чем договорились? Трампцина, бывший президент Штатов предложил назвать вакцину от коронавируса в свою честь. Погромы и мародерство, Миннесота третью ночь протестует из-за убийства чернокожего. Тихо и скромно, в Токио прошла церемония старта обратного отсчета до начала летней Олимпиады. Участницы прогремевшей на весь мир фотосессии в Дубае вернулись на Украину.

 

Смотрите онлайн Время покажет (14 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу