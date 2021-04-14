В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

— Максим Ялі, кандидат політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету (НАУ)

— Іван Крулько, народний депутат України, фракція ВО "Батьківщина"

— Олексій Мовчан, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"

— Ростислав Смірнов, експерт Українського інституту майбутнього

— Володимир Кальцев, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

— Вікторія Гриб, народний депутат України, позафракційний

— Кость Бондаренко, політолог

— Михайло Головко, народний депутат України VII-VIII скл.

— Святослав Піскун, генеральний прокурор України 2002-2003, 2005, 2007 рр., голова Союзу юристів України

Обговорювані теми:

— Донбас. РФ звела польовий шпиталь на кордоні з Україною

— Україна-НАТО. Реакція Росії на зустріч Кулеби та Столтенберга

— Тема дня: Декомунізація — прокляття пам’яті

— ОАСК та Зеленський

— Локдаун в Києві продовжено на два тижні. Жорсткого карантину по всій країні поки не буде — Шмигаль.

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