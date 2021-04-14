НАШ - Важливе. Российский полевой госпиталь на границе. Реакция РФ на НАТО. Пискун (14 Апреля 2021)
Опубликовано: 14 Апреля 2021
Марафон. Реакция США, Франции и РФ на ситуацию с Донбассом. Декоммунизация. Вакцинация. Москаль
Важливе. Стягивание войск РФ. НАТО и Украина. Встреча Кулебы с госсекретарем США. Куликов. Раимов
Марафон. Обострение на Донбассе - реакция мира. Ситуация с ковид. Темпы вакцинации. Молчанов
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.
Гості студії:
— Максим Ялі, кандидат політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету (НАУ)
— Іван Крулько, народний депутат України, фракція ВО "Батьківщина"
— Олексій Мовчан, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"
— Ростислав Смірнов, експерт Українського інституту майбутнього
— Володимир Кальцев, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
— Вікторія Гриб, народний депутат України, позафракційний
— Кость Бондаренко, політолог
— Михайло Головко, народний депутат України VII-VIII скл.
— Святослав Піскун, генеральний прокурор України 2002-2003, 2005, 2007 рр., голова Союзу юристів України
Обговорювані теми:
— Донбас. РФ звела польовий шпиталь на кордоні з Україною
— Україна-НАТО. Реакція Росії на зустріч Кулеби та Столтенберга
— Тема дня: Декомунізація — прокляття пам’яті
— ОАСК та Зеленський
— Локдаун в Києві продовжено на два тижні. Жорсткого карантину по всій країні поки не буде — Шмигаль.
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