Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24". 13.04.2021

- о грабеже на таможне и 11 миллиардах долларов для экономики Украины

- о конфетах «Гордон в шоколаде», мороженом, чае, воде и мерче

- о том, будет ли война с Россией и о непростой ситуации Путина

- об отношениях Украины с соседями и об украинских дипломатах

- как вернуть Крым и Донбасс и о воде в Крым

- об остановке авиасообщения России с Турцией и Эрдогане

- разговор с Яценюком: Украина в НАТО, Зеленский, санкции против контрабандистов, транш МВФ, долги Украины и что происходит с Порошенко

- об агенте Пальчевском, вакцинации и Степанове

- разговор с Илларионовым: звонок Байдена Путину, как Америке защитить Украину от войны, дата начала агрессии России, Беларусь и Россия, атака с территории Беларуси на Украину, чего Путин хочет от Украины и вероятное развитие военной ситуации

- о локдауне.

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Где и когда нападет Россия, агент Пальчевский, негодяй Степанов, Илларионов (14 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.