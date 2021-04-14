Царьград. Главное - Вскрылась ложь по «острой необходимости» в мигрантах: чем они заняты в России (14 Апреля 2021)
Опубликовано: 14 Апреля 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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Высокопоставленные чиновники неоднократно заявляли, что в России сложился острый дефицит на трудовых мигрантов в строительной отрасли. Однако, как сегодня стало известно, после того, как строительные компании вновь стали ввозить в Россию мигрантов-строителей, до трети из них идут работать в сферу доставки и другие отрасли отечественной экономики, - об этом в первой части программы, а с гостем студии - юристом Артуром Зурабяном обсудим важное решение Арбитражного суда Москвы, который полностью удовлетворил иск "Первого русского" к Google.
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