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60 минут. Вечерний выпуск. Путин и Байден провели деловую и продолжительную беседу 14.04.2021

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60 минут по горячим следам 14.04.2021. Вечерний выпуск. Путин и Байден провели деловую и продолжительную беседу
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60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. Путин и Байден провели деловую и продолжительную беседу (14 Апреля 2021)

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Опубликовано: 14 Апреля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшийся по инициативе США, был деловым и довольно продолжительным. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, говорить о месте и времени проведения потенциального саммита преждевременно. Предложение американцев только начали изучать. Пока нет ясности относительно того, что сам Байден ждет от личной встречи с Путиным.

 

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