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Гибель мальчика 2 апреля от снаряда сброшенного беспилотным летательным аппаратом стала настоящей трагедией для всей Донецкой республики. Представители ООН и ОБСЕ спустя несколько дней зафиксировали смерть ребенка. Но ни вопросов, ни обвинений в адрес Украины так и не последовало, а украинские СМИ заявили, что это фейк.

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