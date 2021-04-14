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Время покажет. Правда о войне в Донбассе 14.04.2021

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Видео 14.04.2021. Время покажет. Правда о войне в Донбассе
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Видео - Время покажет. Правда о войне в Донбассе (14 Апреля 2021)

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Опубликовано: 14 Апреля 2021

Гибель мальчика 2 апреля от снаряда сброшенного беспилотным летательным аппаратом стала настоящей трагедией для всей Донецкой республики. Представители ООН и ОБСЕ спустя несколько дней зафиксировали смерть ребенка. Но ни вопросов, ни обвинений в адрес Украины так и не последовало,  а украинские СМИ  заявили, что это фейк.

 

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