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Время покажет. Звонок Байдена Путину 14.04.2021

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Видео 14.04.2021. Время покажет. Звонок Байдена Путину
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Видео - Время покажет. Звонок Байдена Путину (14 Апреля 2021)

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Опубликовано: 14 Апреля 2021

13 апреля по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. Этот звонок между двумя лидерами стал вторым с момента вступления Байдена в должность. Байден предложил провести встречу в третьей стране, чтобы обсудить весь спектр проблем, стоящих перед Вашингтоном и Москвой.

 

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