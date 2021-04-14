Вечер с Соловьевым. Россия нападает на Европу! Мы осознаём катастрофу! Можно было договориться...

Вечер с Соловьевым. Почему Байден запросил встречи. Друзья, это несерьезно - вас просто подставляют

13 апреля по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. Этот звонок между двумя лидерами стал вторым с момента вступления Байдена в должность. Байден предложил провести встречу в третьей стране, чтобы обсудить весь спектр проблем, стоящих перед Вашингтоном и Москвой.

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