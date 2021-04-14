Что происходит в Донбассе: будет ли большая война, нужна ли она Путину и как Запад поддержит Украину

«Особого выхода нет»: чего ждать от встречи Путина и Байдена по Донбассу

Три года колонии строгого режима за клип Rammstein: именно столько запросил прокурор для бывшего координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова. Его обвиняют в распространении порнографии: семь лет назад у себя на странице во ВКонтакте Боровиков опубликовал клип Rammstein на песню Pussy. Сам Боровиков вину не признает.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Три года колонии за Rammstein: сторонника Навального хотят посадить за клип, выложенный 7 лет назад (14 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.