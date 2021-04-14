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Дождь. Три года колонии за Rammstein: сторонника Навального хотят посадить за клип, выложенный 7 лет назад 14.04.2021

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Телеканал Дождь 14.04.2021. Три года колонии за Rammstein: сторонника Навального хотят посадить за клип, выложенный 7 лет назад
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Телеканал Дождь - Три года колонии за Rammstein: сторонника Навального хотят посадить за клип, выложенный 7 лет назад (14 Апреля 2021)

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Опубликовано: 14 Апреля 2021

Три года колонии строгого режима за клип Rammstein: именно столько запросил прокурор для бывшего координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова. Его обвиняют в распространении порнографии: семь лет назад у себя на странице во ВКонтакте Боровиков опубликовал клип Rammstein на песню Pussy. Сам Боровиков вину не признает.

 

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