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Политическая Россия. Школы Казахстана прекращают обучение на русском 14.04.2021

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Политическая Россия 14.04.2021. Школы Казахстана прекращают обучение на русском
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Политическая Россия - Школы Казахстана прекращают обучение на русском (14 Апреля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 14 Апреля 2021

В марте ряд российских СМИ сообщил, что к 2023 году школы Казахстана полностью перейдут на казахский язык обучения. Минобразования республики опровергло эти сообщения, однако недавнее интервью с главой ведомства вселяет тревогу: министерство обещает приложить все усилия, чтобы казахский язык был доминирующим, и как можно больше школ в стране переходили на него. Кроме того, министр образования уверяет, что все готово для ПОЛНОГО перехода. При этом большинство населения, включая этнических казахов, по-прежнему предпочитает говорить на русском языке.

 

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Комментариев: 2
Окончательно казахи
14 Апреля 2021, 19:24
обнаглели - хотят чтобы в Казахстане по-казахски разговаривали.
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Не понял,
14 Апреля 2021, 19:41
в чем позыв данной передачи? Казахи должны отказаться от своего родного языка и перейти на русский? Русский быдло-оккупант всегда с презрением относился к оккупированным народам, от Прибалтики до Средней Азии, и уж язык точно никогда не учили.
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