О войне на Донбассе: говорить в Киеве не с кем, да и не о чем. Николай Стариков

В марте ряд российских СМИ сообщил, что к 2023 году школы Казахстана полностью перейдут на казахский язык обучения. Минобразования республики опровергло эти сообщения, однако недавнее интервью с главой ведомства вселяет тревогу: министерство обещает приложить все усилия, чтобы казахский язык был доминирующим, и как можно больше школ в стране переходили на него. Кроме того, министр образования уверяет, что все готово для ПОЛНОГО перехода. При этом большинство населения, включая этнических казахов, по-прежнему предпочитает говорить на русском языке.

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