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Константин Сёмин. Частные пожарные. Мужской разговор. Охота на блогеров. Галопом по Европам 14.04.2021

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Константин Сёмин 14.04.2021. Частные пожарные. Мужской разговор. Охота на блогеров. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Частные пожарные. Мужской разговор. Охота на блогеров. Галопом по Европам (14 Апреля 2021)

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Константин Сёмин
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Опубликовано: 14 Апреля 2021

В этом выпуске:
- Иностранные инвесторы за первый квартал распродали российских акций и гособлигаций почти на 6 миллиардов долларов;
- Число трудоустроенных в России по итогам прошлого года сократилось на 1,6 млн человек;
- Армия физлиц-банкротов в этом году вырастет на 178 тысяч;
- НАТО перебрасывает к российским границам 40 тысяч солдат и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники;
- Госдума узаконила выпуск пиратских лекарств;
- В Крыму уровень заболеваемости ковидом удвоился за две недели;
- МЧС отчиталось о создании первой частной пожарной бригады;
- Больше половины Тамбова осталась без тепла и горячей воды, причина – обрушилась местная ТЭЦ;
- Главе МВД Колокольцеву предложили устроить интернет-рейд против блогеров.

 

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