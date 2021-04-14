В этом выпуске:

- Иностранные инвесторы за первый квартал распродали российских акций и гособлигаций почти на 6 миллиардов долларов;

- Число трудоустроенных в России по итогам прошлого года сократилось на 1,6 млн человек;

- Армия физлиц-банкротов в этом году вырастет на 178 тысяч;

- НАТО перебрасывает к российским границам 40 тысяч солдат и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники;

- Госдума узаконила выпуск пиратских лекарств;

- В Крыму уровень заболеваемости ковидом удвоился за две недели;

- МЧС отчиталось о создании первой частной пожарной бригады;

- Больше половины Тамбова осталась без тепла и горячей воды, причина – обрушилась местная ТЭЦ;

- Главе МВД Колокольцеву предложили устроить интернет-рейд против блогеров.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Частные пожарные. Мужской разговор. Охота на блогеров. Галопом по Европам (14 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.