Самым решительным образом готово реагировать российское руководство на вероятное двуличие американских коллег, если на фоне предложения пересмотреть отношения стран за океаном решать вводить новые санкции, ответ не заставит себя ждать. Вашингтон так мечтает о предсказуемости Москвы? Получите, теперь предупреждены. Американская пресса спорит, что же означал вчерашний звонок, новый виток напряженности или новую разрядку. Не стоит исключать того, что Джозеф банально забылся.

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